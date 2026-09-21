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Создатели фильма «Прайм-тайм» не хотели, чтобы он ощущался как типичный байопик

Создатели фильма «Прайм-тайм» не хотели, чтобы он ощущался как типичный байопик
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Скайлер Джизондо, сыгравший в фильме «Прайм-тайм», рассказал, что он вместе с режиссёром ленты Лэнсом Оппенгейром не хотели делать из картины типичный байопик.

Я возвращался и пересматривал шоу «Поймать хищника» не ради чего-то конкретного, а скорее ради ознакомления с тем, с чем они работали.

Картина расскажет о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Премьера триллера в мировом прокате состоится 25 сентября.