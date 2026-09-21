Появился новый постер сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном

Apple опубликовала новый постер сериала «Братья». На нём можно увидеть Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона, которым и посвящено всё шоу.

Новый постер сериала «Братья»

Фото: Apple TV

По сюжету Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон сыграют самих себя — вместе с семьями они начинают жить в одном ранчо в Техасе. Но дружба артистов оказывается под угрозой, когда они узнают, что на самом деле могут быть родными братьями.

В проекте также сыграли Холланд Тейлор («Шоу Трумана»), Натали Мартинес («Смертельная гонка»), Бриттани Исибаси («На крючке») и другие актёры. Одним из создателей шоу стал Ли Айзенберг — продюсер комедийного сериала «Офис».

Сериал начнёт выходить 23 сентября.