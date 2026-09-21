Завершились съёмки фильма ужасов «Они идут за тобой» с Майкой Монро

Кинокомпания NEON опубликовала фото со съёмок фильма ужасов «Они идут за тобой» с Майкой Монро в главной роли. На фото можно увидеть хлопушку, поскольку производство ленты завершено.

Фото со съёмок «Они идут за тобой»

Фото: NEON

Режиссёром и сценаристом выступил Дэвид Роберт Митчелл. Это продолжение фильма «Оно приходит за тобой». Майка Монро играет девушку, преследуемую сверхъестественным существом. В фильме также снимаются Наоми Экки, Джеки Эрл Хейли, Майкл Гандольфини и Жюстин Люпе.

Дистрибьютором фильма в США выступит компания NEON. Даты выхода у ленты пока что нет, но её наверняка объявят вскоре после завершения съёмок.