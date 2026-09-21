Apple раскрыла, почему отказалась от компактного стилуса для iPhone Duo

По данным Bloomberg, Apple хотела выпустить с iPhone Duo компактный стилус. Идею почти удалось реализовать, но от неё отказались из-за неких технических проблем, возникших до начала массового производства.

Изначально предполагалось, что новый стилус будет коротким и магнитным, чтобы его можно было бы прикрепить к шарниру устройства. Из-за трудностей корпорация решила, что в iPhone Duo обойдётся стандартным стилусом с разъёмом USB-C.

Журналисты допускают, что в случае, если технические проблемы получится решить, Apple вернётся к разработке гаджета для своих устройств в будущем. Правда, когда это случится, неизвестно.