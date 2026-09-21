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Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал за уикенд $ 108,3 млн

Хоррор «Обитель зла» по Resident Evil собрал за уикенд $ 108,3 млн
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У хоррора «Обитель зла» по Resident Evil обновились цифры по сборам. За дебютный уикенд картина собрала $ 108,3 млн. Это крайне высокий результат для ленты и один из лучших показателей среди фильмов ужасов в 2026 году.

По начальным сборам новинка уступила лишь «Закулисью реальности», которая стартовала с $ 118 млн.

Новая «Обитель зла» сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Это вольная адаптация культовой серии видеоигр Resident Evil, автором проекта выступил режиссёр хорроров «Орудия» и «Варвар» Зак Креггер.

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