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В России подорожали прошлые модели iPhone после релиза iPhone 18

В России подорожали прошлые модели iPhone после релиза iPhone 18
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18 сентября компания Apple выпустила iPhone 18 Pro — новую линейку смартфонов. Устройства по традиции поступили в продажу спустя год после выхода предыдущего поколения гаджетов.

Вместе с релизом нового «Айфона» корпорация Джона Тернуса также повысила цены на предыдущие модели на фоне кризиса памяти. Ситуация уже затронула в том числе Россию, на что обратили внимание в РБК. Так, только за предыдущую неделю iPhone 17 Pro Max подорожал среднем на 10%, iPhone 17 Pro — на 5%, а iPhone 16 Pro Max — также на 5%.

Рост цен в стране связан не только с повышением общемировой стоимости гаджетов, но и с местными особенностями. Среди них курс валют, логистика и условия параллельного импорта с доставкой из разных стран. При этом не все ритейлеры прогнозируют резкий рост, ссылаясь на достаточные запасы прошлых моделей iPhone.

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