Атмосферно, но всё рушит геймплей. Silent Hill: Townfall получила 81 балл на Metacritic

21 сентября зарубежные критики опубликовали обзоры Silent Hill: Townfall — новой игры по культовой вселенной. Журналисты уже прошли игру и поделились своими впечатлениями в рецензиях.

Так, на агрегаторе Metacritic хоррор получил 81 балл из 100. Обозреватели хвалят новинку за мрачную атмосферу Шотландии, интересные головоломки и увлекательный сюжет. Однако критики не оценили игровой процесс — ближе ко второй половине игры он становится скучным и даже утомительным, а боевая система не может похвастаться глубиной и вариативностью противников.

Фото: Metacritic

Что пишут критики в обзорах Silent Hill: Townfall

Лучшие моменты Alien Isolation и первых игр серии Resident Evil от первого лица слились с ржавой и туманной ДНК Silent Hill, чтобы создать оригинальное видение серии. Silent Hill: Townfall — глоток свежего воздуха для жанра и обязательная игра для любителей хорроров.

Silent Hill: Townfall — это самая атмосферная и пугающая игра в жанре хоррора на выживание в серии за последние годы. Это самая уникальная Silent Hill в истории.

Silent Hill: Townfall удаётся вызывать чувство ностальгии по уютному городку, за которое серия стала так хорошо известна. Но её запутанный сюжет и неравномерный геймплей мешают ей стать артха