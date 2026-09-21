Сборы фильма «Одиссея» Кристофера Нолана превысили $ 1,7 млрд

По итогам очередного уикенда сборы фильма «Одиссея» достигли $ 1,7 млрд. Эпос Кристофера Нолана постепенно завершает своё выступление в прокате спустя два месяца после выхода в кинотеатрах.

Таким образом, лента закрепила себя в статусе самого кассового фильма кинокомпании Universal Pictures. Ранее «Одиссея» также установила рекорд по сборам среди картин со взрослым рейтингом «18+», обогнав «Дэдпула и Росомаху».

«Одиссея» рассказывает историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Джейсона Борна» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В картине также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.