Сборы «Практической магии 2» достигли $ 76 млн — фильм уже не окупится

По итогам второго уикенда сборы фильма «Практическая магия 2» достигли отметки в $ 76 млн. Продолжение знаменитой комедии опустилось на вторую строчку в чартах США после невысоких стартовых сборов.

Аналитики предполагают, что лента уже не сможет окупиться по итогам проката. Бюджет ленты составил $ 75 млн, поэтому для окупаемости фильму нужно собрать около $ 200 млн. Судя по всему, сиквел уже не сможет добраться до этой отметки из-за низкого спроса со стороны зрителей и конкуренции с другими картинами.

«Практическая магия 2» расскажет новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»).