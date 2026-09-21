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Начались съёмки сериала «Большая семейка» с Мариной Александровой

Начались съёмки сериала «Большая семейка» с Мариной Александровой
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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства сериала «Большая семейка». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стриминге.

Сюжет проекта расскажет историю многодетной семьи Гавриловых, которая решает резко изменить свою жизнь и вместо скучного, однообразного города выбирает море и солнце. Из тесной московской квартиры они переезжают в собственный дом в Крыму, где их ждут «маленькие открытия и большие мечты».

Главные роли в сериале сыграют Егор Корешков («Всё хорошо»), Марина Александрова («Екатерина»), Артём Ткаченко («Командир»), Елена Подкаминская («Красный шёлк») и другие актёры. Режиссёром выступит Евгения Абдель-Фаттах («Ткачёвы на связи»).

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