«Воссоединение, которое затмит всё»: 87-летний Иэн Маккеллен снова готов сыграть Гэндальфа

Студия Wētā Workshop, которая занимается созданием костюмов для кино, опубликовала фото 87-летнего актёра Иэна Маккеллена. Спустя 25 лет он возвращается к роли Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума».

Воссоединение, которое затмит всё. Недавно мы с огромным удовольствием принимали у себя в мастерской сэра Иэна Маккеллена. Рады тебя видеть, дорогой друг.

Фото: Wētā Workshop

Фото: Wētā Workshop

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет в мировых кинотеатрах 17 декабря 2027 года. Вместе с Маккеленом и Элайджей Вудом в картине также снимутся Кейт Уинслет («Титаник») и Аня Тейлор-Джой — ей досталась роль эльфийки. Ленту начали снимать в Новой Зеландии примерно в тех же локациях, где когда-то развернулась трилогия Питера Джексона.