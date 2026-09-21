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Популярные ИИ дают ошибочные ответы минимум в 57% случаев — исследование

Популярные ИИ дают ошибочные ответы минимум в 57% случаев — исследование
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Даже самые известные мидели искусственного интеллекта крайне часто дают ошибочные рекомендации при ответе на вопросы пользователей — об этом стало известно в результате исследования компании Saturn.

Авторы задали популярным нейросетям (в том числе ChatGPT, Claude, CoPilot, Grok и Gemini) несколько вопросов по теме финансовых консультаций. Выяснилось, что ИИ ошибается в 57% случаев, а на сложные вопросы и вовсе даёт 88% ответов с неверной информацией. Бесплатные модели ошибаются чаще (в 63% случаев), но и платные дают 49% ошибок.

Главными ошибками исследователи называют неверные расчёты, игнорирование новых налоговых правил и отсутствие предупреждений о рисках. В некоторых случаях ИИ и вовсе выдумывает несуществующие правила и законы.

К примеру, Claude дала совет по пенсионному налогу, выполнение которого могло привести к штрафу в $ 23 тыс. Другой ИИ посоветовал должнику не оплачивать аренду и налоги, чтобы быстрее выплатить кредит.

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