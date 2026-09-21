Трейлер фильма «Приключения Клиффа Бута» с Брэдом Питтом — премьера 25 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер «Приключения Клиффа Бута». Продолжение «Однажды в… Голливуде» покажут в кинотеатрах 25 ноября, а на стриминге лента выйдет 23 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Приключения Клиффа Бута» расскажут о каскадёре Клиффе, который работает на голливудские киностудии в 1977 году и решает их закулисные проблемы разными способами, включая нелегальные.

К главной роли в ленте вернулся Брэд Питт, а режиссёром выступил Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»). Сценарий написал Квентин Тарантино, который также выступил создателем оригинального фильма «Однажды в… Голливуде», где Клифф Бут был второстепенным персонажем.