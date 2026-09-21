Windows хочет показывать рекламу во время игр — Microsoft запатентовала новую систему

Компания Microsoft оформила патент на новую систему «рекламных кредитов», которая позволит показывать геймерам рекламу в Windows прямо во время игрового процесса.

Технология будет использовать сигналы игрового движка для показа рекламы — сообщения не будут показывать во время экшен-моментов или битв с боссом, а будут «дожидаться» более спокойного момента. После конца квеста или активной фазы игра будет приостановлена, и пользователю будет показан рекламный блок.

Также предполагается, что за просмотр такой рекламы геймеры будут получать особую валюту: рекламные кредиты, которые можно будет потратить на время игры без баннеров.