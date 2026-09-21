15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нам вообще не надо помогать»: Тина Канделаки — о пиратстве и росте российского кино

«Нам вообще не надо помогать»: Тина Канделаки — о пиратстве и росте российского кино
Комментарии

Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки во время презентации фильма «Девятая планета» и других новых проектов заявила, что российское кино «вышло на необходимые темпы развития». Слова менеджера приводит «БК Медиа».

Меня некоторые критиковали в интернете, когда я сказала, что «Дюну» надо смотреть на RuTube, а российское кино — в кинотеатрах. Так вот, я продолжу. Дорогие друзья, судя по тому лайнапу, который мы представляем, нам вообще не надо помогать, мы абсолютно точно в 2026 году вышли на необходимые темпы роста.

Ранее Канделаки пошутила, что не стоит переживать из-за отсутствия «Дюны» в российских кинотеатрах, поскольку на RuTube ленту покажут бесплатно. При этом она призвала идти в кино, чтобы поддержать отечественные проекты.

Материалы по теме
Фильмы «Мстители: Судный день» и «Дюна 3» не покажут в России — глава АВК