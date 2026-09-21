«Нам вообще не надо помогать»: Тина Канделаки — о пиратстве и росте российского кино

Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки во время презентации фильма «Девятая планета» и других новых проектов заявила, что российское кино «вышло на необходимые темпы развития». Слова менеджера приводит «БК Медиа».

Меня некоторые критиковали в интернете, когда я сказала, что «Дюну» надо смотреть на RuTube, а российское кино — в кинотеатрах. Так вот, я продолжу. Дорогие друзья, судя по тому лайнапу, который мы представляем, нам вообще не надо помогать, мы абсолютно точно в 2026 году вышли на необходимые темпы роста.

Ранее Канделаки пошутила, что не стоит переживать из-за отсутствия «Дюны» в российских кинотеатрах, поскольку на RuTube ленту покажут бесплатно. При этом она призвала идти в кино, чтобы поддержать отечественные проекты.