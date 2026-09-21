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Семейный фильм «Умка» с Петром Прилучным выйдет 1 января 2027 года

Семейный фильм «Умка» с Петром Прилучным выйдет 1 января 2027 года
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Компания «Централ Партнершип» анонсировала дату премьеры фильма «Умка» в кинотеатрах — проект выйдет 1 января 2027 года, в один день с лентой «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный».

При этом продюсеры отмечают, что два проекта не будут конкурировать за одних и тех же зрителей — по их мнению, их ждёт два совершенно разных фильма.

По сюжету в Новогоднюю ночь Тайкэ и Умка загадывают желание – найти настоящего друга. Встреча маленького мальчика и белого медвежонка происходит уже на следующее утро, и они становятся лучшими друзьями. Тайкэ и Умка хранят свою дружбу в секрете, о котором однажды узнаёт браконьер Седой со своими подельниками.

Съёмки «Умки» прошли ещё летом прошлого года. Главные роли в проекте сыграли Ярослав Матвеев («жЫЫЫзнь»), Лариса Брохман («Фиксики против кработов»), Дмитрий Куличков («Красный шёлк»), Марина Кравец («Иван Васильевич меняет всё») и Павел Прилучный («Жизнь по вызову»). Режиссёром картины выступил Максим Пешков («Жуки»).

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