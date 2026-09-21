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Вышел геймплейный трейлер российского экшена «Гардарики» — ролевой игры про Русь IX века

Вышел геймплейный трейлер российского экшена «Гардарики» — ролевой игры про Русь IX века
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Российская студия Clockwork Drakkar представила трейлер с кадрами игрового процесса своей RPG «Гардарики». Выход ролевой игры намечен на 2027 год, проект будет условно-бесплатным.

Авторы отмечают, что геймплей далёк от финала: в видео показали сцены из пре-альфа версии.

Действие «Гардариков» будет происходить на территории Северной Руси IX века: геймерам предстоит примерить на себя роль княжеского дружинника и отправиться в путешествие по стране.

Игроков ждёт ролевая экшен-игра со сражениями, разными видами оружия и исследованием мира. «Гардарики» выйдут бесплатно при поддержке Института развития интернета, а зарабатывать авторы планируют на продаже косметических предметов.

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