Взгляд в новый мир: кадры фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»

Издание Empire Online поделилось ещё двумя новыми кадрами из предстоящего фильма «Хроники Нарнии». На них персонажи ленты устремляют свои взгляды навстречу волшебному миру.

Фото: Empire Online

Фото: Empire Online

Будущая лента выступит экранизацией книги Клайва Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Льва Аслана в новой адаптации сыграла Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»). Одного из злодеев фильма исполнила Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор». Режиссёром станет Грета Гервиг («Барби»).

«Хроники Нарнии» выйдут в зарубежном прокате 12 февраля 2027 года, а на стриминговом сервисе Netflix лента появится 2 апреля.