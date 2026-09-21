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Взгляд в новый мир: кадры фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»

Взгляд в новый мир: кадры фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби»
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Издание Empire Online поделилось ещё двумя новыми кадрами из предстоящего фильма «Хроники Нарнии». На них персонажи ленты устремляют свои взгляды навстречу волшебному миру.

Фото: Empire Online

Фото: Empire Online

Будущая лента выступит экранизацией книги Клайва Льюиса «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Льва Аслана в новой адаптации сыграла Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»). Одного из злодеев фильма исполнила Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор». Режиссёром станет Грета Гервиг («Барби»).

«Хроники Нарнии» выйдут в зарубежном прокате 12 февраля 2027 года, а на стриминговом сервисе Netflix лента появится 2 апреля.

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