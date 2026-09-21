Paramount разрешили купить Warner Bros. — компания заключила соглашение с прокуратурой США

Компания Paramount заключила соглашение с прокуратурой США и сможет продолжить процесс покупки Warner Bros. Discovery. Напомним, сумма сделки равна $ 110 млрд, что делает её одной из крупнейших за всю историю киноиндустрии.

Ранее суд приостановил процесс слияния после обращения коалиции из 12 американских штатов: их представители утверждали, что сделка нарушит федеральный антимонопольный закон, а также приведёт к росту цен и сокращению количества фильмов и телешоу. В июле суд наложил на проект временный запрет.

Изначально выкупить Warner Bros. Discovery за $ 82,7 млрд планировал стриминговый сервис Netflix. Однако сделка сорвалась из-за того, что Paramount предложила бо́льшую сумму. Тогда сообщалось, что онлайн-кинотеатр отказался перебивать стоимость.