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Sony выпустит лимитированный геймпад DualSense с Лисой из Blackpink

Sony выпустит лимитированный геймпад DualSense с Лисой из Blackpink
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Компания Sony представила лимитированную коллекцию контроллеров DualSense, выпущенных в коллаборации с популярной певицей Лисой из корейской поп-группы Blackpink.

Дизайн геймпада вдохновлён образом певицы и выполнен в её любимой расцветке Chroma Pearl. На тачпаде изображены чёлка и глаза Лисы, а сзади — автограф звезды. Контроллер будет доступен «в очень ограниченном тираже» со 2 октября (предзаказ), а продажи откроются 30-го числа.

Фото: Sony

Ранее Sony выпустила лимитированные аксессуары для консоли PlayStation 5 в стиле Росомахи. Релиз панелей для приставки и геймпадов приурочили к выходу игры Marvel’s Wolverine — 15 сентября.

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