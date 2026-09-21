Sony выпустит лимитированный геймпад DualSense с Лисой из Blackpink

Компания Sony представила лимитированную коллекцию контроллеров DualSense, выпущенных в коллаборации с популярной певицей Лисой из корейской поп-группы Blackpink.

Дизайн геймпада вдохновлён образом певицы и выполнен в её любимой расцветке Chroma Pearl. На тачпаде изображены чёлка и глаза Лисы, а сзади — автограф звезды. Контроллер будет доступен «в очень ограниченном тираже» со 2 октября (предзаказ), а продажи откроются 30-го числа.

Фото: Sony

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