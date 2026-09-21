«Та роль изменила жизнь моей семьи»: Ке Хюи Куан о гонораре $ 100 тыс. за «Индиану Джонса»

Обладатель премии «Оскар» Ке Хюи Куан за роль в фильме «Всё везде и сразу» вспомнил свою дебютную работу в кино — в 12 лет он сыграл роль Коротышки в боевике «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года.

Тогда Куан получил не только гонорар, но и процент от сборов — сумма в $ 100 тыс. была огромной для его семьи.

Однажды днём я зашёл на кухню и увидела, что мои родители стоят у стола. Мама держала конверт, на котором было напечатано моё имя, у папы в руках были документы. Они оба улыбались — такой улыбкой, которая возникает от удивления и неверия, смешанных воедино. Они отдали всё мне. Это был чек от Lucasfilm. Там было почти $ 100 тыс. Та небольшая роль изменила жизнь моей семьи.