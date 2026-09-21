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В Destiny 2 вернут весь вышедший контент — Bungie также работает над новыми играми серии

В Destiny 2 вернут весь вышедший контент — Bungie также работает над новыми играми серии
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Студия Bungie анонсировала серию глобальных изменений в серии Destiny. Во вторую часть игры вернут все кампании, локации и рейды, вышедшие за время существования проекта — весь контент будет доступен всем игрокам в Destiny 2.

Мы понимаем, что удаление этих событий оказало долгосрочное влияние на доверие игроков и их удовольствие от игры в Destiny. Мы не можем изменить принятое решение, но можем признать его последствия и исправить ситуацию, восстановив эти важные части истории Destiny.

Разработчики отметили, что это займёт некоторое время, так как весь контент нужно будет адаптировать под современную мету.

Также Bungie отметили, что это только первый шаг к возвращению вселенной: в будущем компания планирует работать над новыми играми по вселенной Destiny.

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