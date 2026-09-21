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Universal продвинет Энн Хэтэуэй на «Оскар»-2027 за роль в «Одиссее»

Universal продвинет Энн Хэтэуэй на «Оскар»-2027 за роль в «Одиссее»
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Компания Universal Pictures уже готовится к проведению премии «Оскар»-2027. Как сообщает Variety, в студии продвинут Энн Хэтэуэй на Лучшую женскую роль второго плана за игру в «Одиссее». Кроме того, номинировать в той же категории могут и Саманту Мортон за её небольшую роль Кирки на острове Ээя.

В Universal также отправят кандидатуру Мэтта Дэймона, который сыграл главную роль в картине. Ожидается, что это будет основная ставка студии на победу в категории «Лучший актёр».

Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта 2027 года, номинантов в Киноакадемии объявят в конце января. Ведущим церемонии вновь выступит комик и шоумен Конан О’Брайен.

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