Universal продвинет Энн Хэтэуэй на «Оскар»-2027 за роль в «Одиссее»

Компания Universal Pictures уже готовится к проведению премии «Оскар»-2027. Как сообщает Variety, в студии продвинут Энн Хэтэуэй на Лучшую женскую роль второго плана за игру в «Одиссее». Кроме того, номинировать в той же категории могут и Саманту Мортон за её небольшую роль Кирки на острове Ээя.

В Universal также отправят кандидатуру Мэтта Дэймона, который сыграл главную роль в картине. Ожидается, что это будет основная ставка студии на победу в категории «Лучший актёр».

Грядущий «Оскар»-2027 же пройдёт 14 марта 2027 года, номинантов в Киноакадемии объявят в конце января. Ведущим церемонии вновь выступит комик и шоумен Конан О’Брайен.