Для сериала «Кэрри» по Стивену Кингу выпустили новый постер

Amazon поделилась свежим постером сериала «Кэрри» по роману Стивена Кинга. На нём можно увидеть главную героиню. Шоу стартует 7 октября.

Новый постер сериала «Кэрри»

Фото: Amazon Prime Video

«Кэрри» расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.

Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».