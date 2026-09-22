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Для сериала «Кэрри» по Стивену Кингу выпустили новый постер

Для сериала «Кэрри» по Стивену Кингу выпустили новый постер
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Amazon поделилась свежим постером сериала «Кэрри» по роману Стивена Кинга. На нём можно увидеть главную героиню. Шоу стартует 7 октября.

Новый постер сериала «Кэрри»

Фото: Amazon Prime Video

«Кэрри» расскажет о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.

Главные роли сыграли Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Саманта Слойан («Жизнь Чака») и другие актёры. Сценаристом и постановщиком проекта выступил Майк Флэнаган — режиссёр экранизации другого произведения Стивена Кинга «Жизнь Чака».

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Трейлер сериала «Кэрри» по Стивену Кингу — выход 7 октября