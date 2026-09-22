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Асока, готовая к бою — на новом кадре второго сезона сериала «Асока»

Асока, готовая к бою — на новом кадре второго сезона сериала «Асока»
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Издание Empire поделилось новым кадром второго сезона сериала «Асока». На нём можно увидеть Асоку со световым мечом и верхом на животном. Продолжение начнёт выходить 20 января.

Новый кадр второго сезона «Асоки»

Фото: Empire

События «Асоки» разворачиваются после фильма «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая». Лента продолжает сюжет мультсериала «Повстанцы» и рассказывает об Асоке Тано — бывшей ученице Энакина Скайуокера. В продолжении героям предстоит сразиться с гранд-адмиралом Трауном, который решает начать войну. Параллельно Асока должна будет выбраться с далёкой планеты.

Главные роли исполнили Розарио Доусон («Город грехов»), Наташа Лю Бордиццо («Величайший шоумен»), Эман Эсфанди («Король Ричард») и другие актёры. Энакина Скайуокера вновь воплотил на экране Хейден Кристенсен.

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