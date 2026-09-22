Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер — на постере фильма «Бумажный тигр»
Кинокомпания NEON поделилась постером фильма «Бумажный тигр». Дебютный трейлер картины покажут сегодня, скорее всего ближе к вечеру.
Постер фильма «Бумажный тигр»
Фото: NEON
Будущая лента расскажет историю двух братьев, которые пытаются достичь «американской мечты». Когда их семьям угрожает русская мафия, они сталкиваются с жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.
Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. Изначально вместо Йоханссон и Теллера в картине должны были сняться Энн Хэтэуэй и Джереми Стронг, но договориться с ними не получилось.
Фильм Джеймса Грэя выйдет в российский прокат 19 ноября.