Рю и другие могучие герои — на новых постерах фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Legendary Pictures опубликовала несколько постеров фильма «Уличный боец» по Street Fighter. На них показали главных героев и Рю, который применяет силу.

Новые постеры фильма «Уличный боец» по Street Fighter

Фото: Legendary Pictures

Фото: Legendary Pictures

Фото: Legendary Pictures

Сюжет ленты развернётся в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В ленте, сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

В кинотеатрах всего мира с 16 октября.