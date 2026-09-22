Фильм «Хитрый койот» с Джоном Синой собрал в прокате $ 100 млн

Фильм «Хитрый койот» с Джоном Синой в одной из главных ролей собрал в прокате $ 100 млн. Темпы сборов у картины слабые, поэтому не факт, что она доберётся даже до отметки в $ 200 млн.

«Хитрый койот» — гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма несколько раз откладывали из-за проблем с правами.