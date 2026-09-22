Раскрыты детали сцены после титров расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Инсайдеры раскрыли содержание сцены после титров расширенной версии фильма «Мстители: Финал». По их данным, в сцене появятся Доктор Дум и Халк. Что они будут делать, неизвестно.

Уже давно известно, что расширенная версия «Финала» свяжет картину и грядущий «Судный день» с помощью дополнительных сцен и удалённых эпизодов, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно, однако их общий хронометраж составит около четырёх минут.

Релиз «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.