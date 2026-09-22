В Marvel Studios работают над несколькими сериалами

Несмотря на планы Disney сократить количество сериалов, чтобы сделать упор на качество, в работе у компании находятся минимум три проекта. Вероятно, на них делают большие ставки, раз производство одобрили.

Один из сериалов — шпионский триллер под рабочим названием «Зодиак». Вряд ли название отсылает к известному серийному убийце. В комиксах так называлось преступное общество, в которое входил Скорпион. В киновселенной Marvel его играет Майкл Мэндо.

Информации о других картинах, которые находятся в работе, пока нет. Вероятно, в Marvel и Disney пока тщательно скрывают информацию о сериалах в производстве, чтобы не раскрывать все карты раньше времени.