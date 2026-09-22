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Стартовали съёмки фильма «Маленький Мук»

Стартовали съёмки фильма «Маленький Мук»
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Кинокомпания СТВ совместно с телеканалом ТНТ, «Централ Партнершип», 1-2-3 Production и М5 Production начали снимать фильм «Маленький Мук».

Фото со съёмок фильма «Маленький Мук»

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

Фото: СТВ

По сюжету юноша по прозвищу Маленький Мук отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню.

Режиссёром картины выступает Андрей Шавкеро. В актёрский состав вошли Артём Кошман, Андрей Федорцов, Полина Гухман, Евгения Дмитриева, Павел Деревянко, Владимир Епифанцев и другие. Премьера фильма запланирована на весну 2028 года.