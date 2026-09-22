Вышел русскоязычный трейлер фильма «Призрак оперы» по мотивам романа Гастона Леру

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер фильма «Призрак оперы» по мотивам романа Гастона Леру. Можно оценить работу профессиональных актёров дубляжа.

Трейлер фильма «Призрак оперы» на русском языке

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат SND Films.

Действие разворачивается в современном Париже, где молодая танцовщица Анастасия поступает в престижную Парижскую оперу. Во время репетиций «Орфея», проклятой оперы, якобы написанной самим Призраком, она влюбляется в таинственного пианиста. Анастасия оказывается втянутой в историю любви, стирающую границы между реальностью и фантазией.

Российский прокат ленты стартует 7 января 2027 года.