Новые кадры исторического сериала «Полураспад» с Анной Михалковой — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр Okko представил новые кадры из сериала «Полураспад». Исторический проект стартует уже скоро на стриминге, точную дату выхода назовут в ближайшее время.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

События сериала развернутся в конце 1980-х в СССР. Журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.

Режиссёром сериала выступил Максим Свешников («