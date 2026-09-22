Новые кадры исторического сериала «Полураспад» с Анной Михалковой — премьера скоро
Онлайн-кинотеатр Okko представил новые кадры из сериала «Полураспад». Исторический проект стартует уже скоро на стриминге, точную дату выхода назовут в ближайшее время.
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
Фото: Okko
События сериала развернутся в конце 1980-х в СССР. Журналистка Надежда Келлер узнаёт о смерти отца и замечает в его записях, что многие его земляки умерли молодыми. Девушка решает продолжить расследование папы.
Режиссёром сериала выступил Максим Свешников («