В России растёт популярность YouTube — аналитики

В России вновь растёт потребление видео. На крупнейших видеоплощадках время просмотра в день на пользователя увеличилось на 6%, а без учёта YouTube — упало на 5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Future Lab.

Так, в России на крупнейших видеоплощадках среднее время просмотра в день на пользователя в первом полугодии 2026 года выросло на 6% , до 87,7 минут, а без учёта YouTube — упало на 5%. Таким образом, весь рост показателя в России обеспечил именно американский видеохостинг. В прошлом году за аналогичный период площадки упали на 27%, а без учёта YouTube — выросли на 32%.

Сокращению роста у российских площадок поспособствовало уменьшение видеопотребления на некоторых из них. Например, впервые время просмотра в день на пользователя с учётом встроенных просмотров за полугодие сократилось у RuTube — на 4,7%, до 41 минуты.

Интересно, что в RuTube и VK не согласились с данными Future Lab. По данным Mediascope, время просмотра платформы в расчёте на население с учётом встроенных просмотров в первом полугодии 2026 года выросло на 9,1%. В VK рассказали, что, по данным Mediascope, среднее время просмотра в первом полугодии в отдельном приложении «VK Видео» выросло на 65%, а среднее время просмотра за тот же срок приблизилось к 100 минутам.