15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Групповой этап. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Мэтч (2026) — дата выхода, когда выйдет, постер, сюжет

Романтический сериал «Мэтч» стартует 24 сентября — постер
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Premier представил постер сериала «Мэтч». Романтическая комедия стартует на стриминге уже 24 сентября, в первый сезон войдёт девять эпизодов.

Фото: Premier

Сюжет картины расскажет историю SMM-специалиста Саши, которую бросает жених прямо перед свадьбой. Потеряв жильё, девушка вынуждена поселиться у бывшей однокурсницы. В попытке начать новую жизнь Саша погружается в мир онлайн-знакомств и начинает публиковать в соцсетях обзоры своих свиданий, постепенно пытаясь разобраться в мужчинах и самой себе.

Главные роли в сериале сыграли Софья Аржаных («Коммерсант»), Константин Белошапка («Со дна вершины») и Лев Зулькарнаев («Слово пацана»). Режиссёром выступила Яна Чиж.

Материалы по теме