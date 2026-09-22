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Кит Харингтон всё ещё верит в продолжение «Игры престолов» про Джона Сноу

Кит Харингтон всё ещё верит в продолжение «Игры престолов» про Джона Сноу
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В июне 2022 года началось очень раннее производство нового сериала по вселенной «Игры престолов». Он должен был продолжить историю Джона Сноу после событий оригинального проекта. К своей роли вернулся бы Кит Харингтон, а сюжет рассказывал бы о группе Ночного Дозора, которая отправилась за Стену вместе с Одичалыми в финале сериала.

В апреле 2024-го проект отменили — в HBO не смогли придумать достойную персонажа историю. Однако спустя два года Харингтон всё же не забросил идею продолжения. Актёр надеется, что рано или поздно сможет вернуться к образу своего героя.

Я всё ещё думаю, что существует мир, в котором что-то про Джона Сноу могло бы сработать. Я бы вообще не начал продумывать эту идею, если бы не думал так. За это время я снялся в других ролях, и теперь я снова чувствую себя более комфортно с этим персонажем и миром Вестероса, понимаю, какое место они занимают в моей жизни.

Се