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Стильные кадры из мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» — премьера 18 декабря

Стильные кадры из мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» — премьера 18 декабря
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Издание Esquire представило новые кадры мультфильма «Рэй Ганн». Анимационный детектив от автора «Суперсемейки» появится в онлайн-кинотеатре 18 декабря.

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Сюжет картины развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йохан