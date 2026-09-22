Стильные кадры из мультфильм «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» — премьера 18 декабря

Издание Esquire представило новые кадры мультфильма «Рэй Ганн». Анимационный детектив от автора «Суперсемейки» появится в онлайн-кинотеатре 18 декабря.

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Фото: Esquire/Netflix

Сюжет картины развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йохан