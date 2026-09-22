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Microsoft полностью откажется от Internet Explorer только в 2029 году

Microsoft полностью откажется от Internet Explorer только в 2029 году
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Компания Microsoft закрыла браузер Internet Explorer в 2015 году и представила новое решение — браузер Edge на базе движка Chromium. Однако в приложении оставался режим совместимости IE Mode, эмулирующий некоторые функции древнего браузера.

В недавней рассылке корпоративным клиентам в Microsoft анонсировали полный отказ от технологий Internet Explorer. Это произойдёт в 2029 году — именно тогда для Edge выйдет крупное обновление, которое откажется от устаревших функций, эмулирующих движок Trident для Internet Explorer.

В компании заявили, что отказ от функций старого браузера будет постепенным, а клиенты, до сих пор пользующиеся старыми Windows, получат отдельное уведомление за год до модернизации Edge.

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