«Это великое кино, мы уверены в успехе». Сарик Андреасян — о своём фильме «Война и мир»

Российский режиссёр Сарик Андреасян поделился новыми деталями будущего фильма «Война и мир». Постановщик ленты рассказал, что хронометраж картины составит около трёх часов, а сам автор уверен в большом успехе фильма.
Андреасян также сообщил, что будущую экранизацию произведения Льва Толстого запланировали ещё в 2023 году после успеха фильма «Онегин». Режиссёр уверен, что даже если у ленты будут конкуренты в феврале, она всё равно окажется главным фильмом сезона.
Примерно три года назад после успеха «Онегина» мы затеяли «Войну и мир». Это ещё одна мечта. Мы все понимаем, что это большой бренд, все уверены в его успехе. Мы переедем абсолютно любой контент, который будет выходить параллельно, потому что это потрясающее, великое кино. Я вам это гарантирую.
Премьера фильма «Война и мир» состоится 18 февраля 2027 года. Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).