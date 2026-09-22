«Это великое кино, мы уверены в успехе». Сарик Андреасян — о своём фильме «Война и мир»

Российский режиссёр Сарик Андреасян поделился новыми деталями будущего фильма «Война и мир». Постановщик ленты рассказал, что хронометраж картины составит около трёх часов, а сам автор уверен в большом успехе фильма.

Андреасян также сообщил, что будущую экранизацию произведения Льва Толстого запланировали ещё в 2023 году после успеха фильма «Онегин». Режиссёр уверен, что даже если у ленты будут конкуренты в феврале, она всё равно окажется главным фильмом сезона.

Примерно три года назад после успеха «Онегина» мы затеяли «Войну и мир». Это ещё одна мечта. Мы все понимаем, что это большой бренд, все уверены в его успехе. Мы переедем абсолютно любой контент, который будет выходить параллельно, потому что это потрясающее, великое кино. Я вам это гарантирую.