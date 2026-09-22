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Сериал Мэтч (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода романтического сериала «Мэтч»
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Уже 24 сентября состоится премьера сериала «Мэтч». Сюжет картины расскажет историю SMM-специалиста Саши, которую бросает жених прямо перед свадьбой. Потеряв жильё, девушка вынуждена поселиться у бывшей однокурсницы. В попытке начать новую жизнь Саша погружается в мир онлайн-знакомств и начинает публиковать в соцсетях обзоры своих свиданий, постепенно пытаясь разобраться в мужчинах и самой себе.

В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.

Расписание выхода романтического сериала «Мэтч»

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 сентября
2-я серия24 сентября
3-я серия24 сентября
4-я серия1 октября
5-я серия1 октября
6-я серия8 октября
7-я серия8 октября
8-я серия15 октября
9-я серия15 октября
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