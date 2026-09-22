Уже 24 сентября состоится премьера сериала «Мэтч». Сюжет картины расскажет историю SMM-специалиста Саши, которую бросает жених прямо перед свадьбой. Потеряв жильё, девушка вынуждена поселиться у бывшей однокурсницы. В попытке начать новую жизнь Саша погружается в мир онлайн-знакомств и начинает публиковать в соцсетях обзоры своих свиданий, постепенно пытаясь разобраться в мужчинах и самой себе.

В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.

Расписание выхода романтического сериала «Мэтч»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 24 сентября 2-я серия 24 сентября 3-я серия 24 сентября 4-я серия 1 октября 5-я серия 1 октября 6-я серия 8 октября 7-я серия 8 октября 8-я серия 15 октября 9-я серия 15 октября