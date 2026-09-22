Расписание выхода романтического сериала «Мэтч»
Уже 24 сентября состоится премьера сериала «Мэтч». Сюжет картины расскажет историю SMM-специалиста Саши, которую бросает жених прямо перед свадьбой. Потеряв жильё, девушка вынуждена поселиться у бывшей однокурсницы. В попытке начать новую жизнь Саша погружается в мир онлайн-знакомств и начинает публиковать в соцсетях обзоры своих свиданий, постепенно пытаясь разобраться в мужчинах и самой себе.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 15 октября.
Расписание выхода романтического сериала «Мэтч»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|24 сентября
|4-я серия
|1 октября
|5-я серия
|1 октября
|6-я серия
|8 октября
|7-я серия
|8 октября
|8-я серия
|15 октября
|9-я серия
|15 октября