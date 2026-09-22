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Трейлер документального фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» со Шнуровым и Сухоруковым

Трейлер документального фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» со Шнуровым и Сухоруковым
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Кинокомпания Vereteno представила трейлер документального фильма «Четыре жизни Петра Мамонова» про известного музыканта и лидера рок-группы «Звуки Му».

Лента выйдет в отечественных кинотеатрах 22 октября 2026 года и расскажет, как в одном талантливом человеке уживались четыре противоречивые ипостаси: хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актёр и православный отшельник.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Vereteno.

Участие в съёмках принимали звёзды музыки и кино: среди них Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф.Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссёром выступил Павел Лунгин.

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