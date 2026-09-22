Фильм «Оружейный барон 2» с Николасом Кейджем официально покажут в России в 2027 году

Компания «Атмосфера кино» во время презентации новых проектов сообщила, что официально покажет в российских кинотеатрах криминальный триллер «Оружейный барон 2». Релиз ожидается в начале 2027 года — пока без точной даты.

Вторая часть вновь расскажет о торговце оружием Юрии Орлове. По сюжету сиквела главный герой узнаёт, что у него есть сын по имени Антон, который создаёт армию наёмников, чтобы соперничать со своим отцом.

В «Оружейном бароне 2» Николас Кейдж вновь исполнил главную роль. Сына его персонажа сыграл звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард. Режиссёром и сценаристом выступил Эндрю Никкол — автор первой части.