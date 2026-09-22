BC.Game перевела electroNic в запас состава по CS 2

Организация BC.Game объявила об уходе Дениса electroNic Шарипова из основного состава по Counter-Strike 2.

Вакантное место должен занять австралийский киберспортсмен Тайсон asap Патерсон. Замена позволит BC.Game сменить регион в рейтинге Valve с европейского на азиатский. Команда занимает 36-ю строчку в Европе, чего недостаточно для попадания на мэйджор в Сингапуре. Переход в Азию поднимет коллектив в топ-5 регионального рейтинга.

electroNic — важный игрок, и это решение далось тяжело. Оно не связано с его личными качествами, это стратегический шаг для проекта. Если бы у нас было больше времени до начала мэйджора, Денис остался бы в команде, но сейчас мы вынуждены действовать быстро.

Состав BC.Game:

Александр s1mple Костылев;

Азбаяр Senzu Мунхболд;

Аюш mzinho Батболд;

Эмиль Magisk Рейф;

Тайсон asap Патерсон;

Виктор TaZ Войтас (тренер).