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BC.Game перевела electroNic в запас состава по CS 2

BC.Game перевела electroNic в запас состава по CS 2
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Организация BC.Game объявила об уходе Дениса electroNic Шарипова из основного состава по Counter-Strike 2.

Вакантное место должен занять австралийский киберспортсмен Тайсон asap Патерсон. Замена позволит BC.Game сменить регион в рейтинге Valve с европейского на азиатский. Команда занимает 36-ю строчку в Европе, чего недостаточно для попадания на мэйджор в Сингапуре. Переход в Азию поднимет коллектив в топ-5 регионального рейтинга.

electroNic — важный игрок, и это решение далось тяжело. Оно не связано с его личными качествами, это стратегический шаг для проекта. Если бы у нас было больше времени до начала мэйджора, Денис остался бы в команде, но сейчас мы вынуждены действовать быстро.

Состав BC.Game:

  • Александр s1mple Костылев;
  • Азбаяр Senzu Мунхболд;
  • Аюш mzinho Батболд;
  • Эмиль Magisk Рейф;
  • Тайсон asap Патерсон;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).
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