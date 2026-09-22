Культовую Fable 2 наконец-то портировали на ПК — через 18 лет после выхода

В Сети состоялся релиз фанатского порта Fable 2 на ПК — игра эксклюзивно вышла на консоль Xbox 360 в 2008 году и всё это время была доступна только на приставке.

При этом Fable 2 Recomp запускается без эмуляторов (просто файлом) и повышает лимит кадров в секунду с 30 до 60 FPS. Также была добавлена полноценная поддержка клавиатуры и мыши, все клавиши были перенастроены.

Ранее на ПК выпустили Gears of War 2, которая также оставалась эксклюзивом Xbox более 18 лет. В бесплатной версии игры доступен весь контент шутера: сюжетная кампания, дополнение Road To Ruin и даже кооператив с мультиплеером. Такие проекты стали возможны благодаря недавней утечке файлов Xbox.