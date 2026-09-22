В Football Manager 27 обновят интерфейс – дневник разработчиков

Разработчики футбольного симулятора Football Manager 27 выпустили видео, в котором рассказали про обновление интерфейса в новой части серии.

Теперь окно менеджера будет содержать две верхние панели меню с выпадающими списками: одна будет посвящена составу и его форме, второе полностью посвящено самому клубу и его роли в турнирной системе. Также интерфейс оптимизирован под разные размеры экранов и получил серию небольших улучшений.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Sports Interactive.

Football Manager 27 выйдет в ноябре 2026 года. После неудачного релиза FM26 разработчики пообещали сделать игру более «живой» и удобной.