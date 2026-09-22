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Владельцы LG разбирают телевизоры, чтобы избавиться от Wi-Fi — компанию обвинили в слежке

Владельцы LG разбирают телевизоры, чтобы избавиться от Wi-Fi — компанию обвинили в слежке
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Пользователи Сети начали делиться способами, как снять с телевизоров LG модули Bluetooth и Wi-Fi — таким образом они хотят избавиться от слежки, в которой недавно уличили производителей.

Например, автор YouTube-канала tfm55x выпустил подробный гайд: он разобрал устройство и показал, как сохранить его функционал, при этом отключив передачу информации на ресурсы производителя. Видео набрало более 500 тыс. просмотров.

Ранее стало известно, что телевизоры LG без предупреждения записывают окружающий звук и различные данные о домашней сети: локальные IP-адреса, данные о местоположении, названия Wi-Fi и подключённые смартфоны. В компании заявили, что данная функция не может быть активирована без пользователя.

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