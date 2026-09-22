«История любви между мужчиной и собакой»: критики хвалят «Сердце зверя» с Брэдом Питтом

25 сентября в мировой прокат выходит боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. За три дня до премьеры в Сети появились первые рецензии на фильм: критики высоко оценили ленту, которая получила 95% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Больше всего журналистов впечатлила трогательная история взаимоотношений героя Питта и его боевой собаки.

Несмотря на всю предсказуемость и наивность сюжета, у Дэвида Эйра получилась очень трогательная история. Чтобы не проникнуться дуэтом Питта и пса Одина, нужно каменное сердце.

Отличный фильм для всех любителей собак. По-настоящему трогательное признание в любви к упорству, выживанию и непоколебимой преданности собак, которые дают нам гораздо больше, чем мы заслуживаем.

Не дайте себя обмануть. «Сердце зверя» — это на самом деле история любви, и одна из самых трогательных за долгое время. То, что это история любви между мужчиной и его собакой, ничуть не умаляет её эмоционального воздействия.

При этом максимальных оценок не так много — чаще всего фильм оценивают на 7 или 8 из 10. Трогательной истории и игре Брэда Питта противостоят банальный сюжет и пропаганду американской армии.

Непритязательный семейный сюжет, напичканный американской символикой, — вот что делает «Сердце зверя» таким, какой он есть, даже несмотря на то что удовольствие от просмотра столь же непостоянно, как сердечные приступы, которые преследуют Джеймса на протяжении всего фильма.

Фильм не отходит далеко от шаблона, но, несмотря на то что он часто предсказуем, ме