Оливия Колман сыграет в новом сериале «Армия теней» от режиссёра «Гангстерленда»

Актёрский состав нового триллера «Армия теней» пополнили сразу две звёздные актрисы — Оливия Колман («Отец», «Фаворитка») и Сьюзан Сарандон («Мачеха», «Мертвец идёт»).

Действие сериала развернётся в будущем в Великобритании, где установился авторитарный режим. Героям предстоит организовать тайную сеть сопротивления. Шоураннером выступит автор «Гангстерленда» и «Дня Шакала» Ронан Беннетт.

Помимо Колман и Сарандон, в сериале также снимутся Пэдди Консидайн, Америка Феррера, Алекс Хасселл и Кит Харингтон. Пока неизвестно, когда «Армию теней» смогут оценить зрители — впереди ещё только съёмочный процесс.