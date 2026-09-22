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Стала известна причина смерти 36-летней звезды Until Dawn Хайден Панеттьери

Стала известна причина смерти 36-летней звезды Until Dawn Хайден Панеттьери
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Окружной суд в Южной Каролине объявил официальную причину смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери. Выяснилось, что звезда сериала «Герои» умерла от токсического воздействия группы препаратов — смерть наступила в результате несчастного случая.

Панеттьери принимала сразу несколько сильных препаратов: среди них фентанил (мощное синтетическое обезболивающее), алпразолам (более известен как «ксанакс») и кветиапин (используется для лечения шизофрении и других психических расстройств).

Хайден Панеттьери умерла 16 августа. За свою карьеру Хайден снялась в сериалах «Герои», «Нэшвилл», «Малкольм в центре внимания» и других. Среди фильмов: «Вспоминая Титанов», несколько частей «Крика», «Послание в бутылке», «Кармел» и многие другие ленты. Геймерам актриса наиболее известна по роли Сэм из Until Dawn и её ремейка, а также по озвучке Кайри и Ксион из Kingdom Hearts.

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