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Дженсен Эклс сыграет полицейского в триллере «Правила охоты» для Amazon

Дженсен Эклс сыграет полицейского в триллере «Правила охоты» для Amazon
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Американский актёр Дженсен Эклс нашёл для себя новую роль в Голливуде. Звезда «Сверхъестественного» и «Пацанов» сыграет в сериале Rules of Prey («Правила охоты») для Amazon MGM. Съёмки шоу стартуют уже до конца сентября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Будущий проект основан на книге Джона Сэндфорда. Сюжет шоу расскажет историю бывшего полицейского Лукаса Давенпорта, которого когда-то уволили из ведомства. Однажды ему приходится вернуться к работе, когда в Миннеаполисе начинает орудовать маньяк — своими зверствами он пытается привлечь внимание Давенпорта.

Автором сериала выступит Брюс Террис («ГКС. Сент-Луис»). Полноценный актёрский состав станет известен в ближайшее время, а премьера шоу должна состояться в 2027 году.

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